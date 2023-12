Fotoausstellung im Mai 2024 geplant Familienbesuch am Benrather Schloss

Früher war vielleicht mehr Lametta, aber in nahezu allen Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts machten sich Familien auf zu einem Sonntagsausflug. Ein beliebtes Ziel, vor allem für die Menschen, die in und rund um Düsseldorf lebten, war das Benrather Schloss. Das war 1930 nicht anders als heute. Was sich jedoch in den vergangenen fast 100 Jahren verändert hat, ist, dass bei manchem das Schloss eine auswechselbare Kulisse spielt. Fast täglich kommen, teilweise von weither, Brautpaare, die sich vor dem imposanten Haupthaus, dem sogenannten Corps de Logis, in ganzer Pracht ablichten lassen. Dass das kurfürstliche Ensemble mit seinem Schlosspark aber schon vor gut 45 Jahren als Hintergrund für ein Hochzeitsfoto diente, zeigt eine Aufnahme aus dem Jahr 1978, das einen Pfarrer mit seiner Braut zeigt.