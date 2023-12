Eröffnung in Düsseldorf Neuer DHL-Standort für Expressversand

(rö) Es gibt in Düsseldorf wahrscheinlich kaum einen Haushalt, der kein Weihnachtsgeschenk per Paket geschickt bekommt. Um der Zahl der Sendungen Herr zu werden, hat DHL-Express Deutschland einen weiteren Standort in Benrath, an der Nürnberger Straße 70, in den Betrieb genommen, teilte das Unternehmen mit.