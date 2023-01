Messe in Düsseldorf Taschendiebe bei der „Boot“ festgenommen

Schließlich setzte sich einer der beiden so an einen Tisch, dass er Rücken an Rücken zu einem 54-jährigen Gast saß. Er griff in die Jackentasche des Mannes, nahm die Geldbörse heraus und entwendete das Bargeld. Anschließend setzte er sich einen Stuhl weiter und wiederholte die Tat bei einem anderen Mann.