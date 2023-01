Unfall in Düsseldorf-Stadtmitte Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Dafür musste sie an der roten Ampel zunächst anhalten. Als diese auf Grün umsprang, fuhr sie an und war gerade im Begriff, rechts abzubiegen, als sie den Mann aus Düsseldorfer auf seinem Rad erfasste, der gerade Am Wehrhahn in Richtung Grafenberger Allee fuhr. Die Ampel für den Radverkehr zeigte in diesem Moment ebenfalls Grünlicht.