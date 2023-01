Festnahme in Düsseldorf Zwei Tage nach Haftentlassung auf Diebeszug im Hauptbahnhof

Düsseldorf · Der Mann war zwei Tage zuvor aus der Haft entlassen worden, am Samstag wurde er in einem Drogeriemarkt im Düsseldorfer Hauptbahnhof beim Diebstahl erwischt. Und das war nicht das einzige Geschäft, in dem er etwas ohne Bezahlung hatte mitgehen lassen.

23.01.2023, 14:33 Uhr

In einem Drogeriemarkt im Düsseldorfer Hauptbahnhof ist am Samstagabend ein Mann (47) festgenommen worden, der Waren im Wert von rund 200 Euro gestohlen haben soll. Kurios: Erst zwei Tage zuvor war er aus der Haft entlassen worden - und dorthin zurückging es nach der erneuten Tat direkt. Nachdem der 47-jährige Mann Kosmetikartikel entwendete und dabei durch einen Mitarbeiter erwischt wurde, brachten ihn Bundespolizisten auf die Wache. In seinem Rucksack entdeckten die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut: Aus einer Buchhandlung im Hauptbahnhof soll der Tatverdächtige Waren in Höhe von rund 45 Euro und in einem weiteren Geschäft im Wert von zwölf Euro entwendet haben. Die gefundenen Waren konnten an die Filialen zurückgegeben werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Da der 47-Jährige erst zwei Tage zuvor erst aus der Haft entlassen worden war, weiterhin Wiederholungsgefahr bestand und er über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er vorläufig festgenommen. Am Folgetag entschied ein Richter, den Mann bis zur Hauptverhandlung erneut in Haft zu nehmen. Er wurde an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet. Am Flughafen konnten Beamte der Bundespolizei am Wochenende zwei mit Haftbefehlen gesuchte Personen festnehmen. Bei der stichprobenartigen Einreisekontrolle eines Fluges aus Thessaloniki in Griechenland fiel den Beamten am Freitag ein zur Fahndung ausgeschriebener Mann auf. Der 49-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Göttingen gesucht. Diese hatte im Juni 2021 einen Haftbefehl wegen sexueller Belästigung gegen den im April zuvor Verurteilten erlassen. Die Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen konnte der Mann abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro beglich. Im Anschluss setzte er seine Reise fort. Am Freitagnachmittag nahmen die Beamten einen weiteren Mann fest, nach dem gefahndet wurde. Der 31-Jährigen wurde im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Dubai festgestellt. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum vor, wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Im Juli 2022 war der Mann deswegen verurteilt worden. Die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro konnte er begleichen und die Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen abwenden. Anschließend setzte auch er seine Reise fort.

(csr)