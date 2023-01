Im eigenen Haus in Düsseldorf-Wittlaer Ehepaar überfallen und Schmuck für Hunderttausende Euro gestohlen

Die Beamten des Raubkommissariats suchen nun Zeugen und fragen: Wer kann Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen? Wer hat am Samstagabend (21. Januar) im Tatzeitraum An der Kalvey, auch im rückwärtigen Bereich der Häuser (am Rhein), etwas beobachtet? Wer hat im Vorfeld der Tat verdächtige Personen beobachtet, die den Tatort ausgespäht haben könnten oder verdächtige Fahrzeuge, die sich in dem Bereich aufgehalten haben?