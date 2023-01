Benrather Rathaus wird für Sanierung leergezogen Das Benrather Archiv zieht um

Das Heimatarchiv hat aber selbstverständlich alles auch in elektronischer Form. Mit der Digitalisierung haben Hildegard und Rudi Doll vor mehr als zehn Jahren angefangen. So können Interessierte auch an der Interimsadresse an der Paulsmühlenstraße weiter forschen und sich informieren. Aber alles findet auf den 80 Quadratmetern keinen Platz. So werden beispielsweise die Fotos in den Kartons bleiben. Sauer geht davon aus, dass nur ein Drittel des Bestandes unterkommt. Der Rest wird eingelagert. Wieviele Umzugskartons es sein werden, davon hat der Archivar überhaupt keine Vorstellung. „Sehr viele“, meint er.