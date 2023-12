Politik in Düsseldorf Stadt wusste angeblich nichts von Flüchtlingsunterkunft in Hassels

Doch Fakt ist, dass sich zwar die Zahl der Düsseldorfer massiv erhöht hat, in Garath und Hellerhof läuft es aber gegen den Trend. Das hat auch damit zu tun, dass die beiden Stadtteile in den 1960er (Garath) und 1970er Jahren (Hellerhof) gebaut wurden und damals dort junge Familien einzogen. Die Kinder von damals sind längst fortgezogen. Die Zahl der Bewohner pro Wohneinheit ist damit extrem geschrumpft. Und da es zudem in beiden Stadtteilen so gut wie keine Möglichkeit gibt, neuen Wohnraum zu bauen, könnte das Schicksal als eigenständiger Stadtbezirk 10 vielleicht bald besiegelt sein.