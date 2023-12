22. Juni 2024 in Wermelskirchen Mittsommernachtslauf zum Jubiläum des CVJM Dhünn

Info

Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) ist mit mehr als 64 Millionen erreichten Menschen die weltweit größte Jugendorganisation. Diese Organisation ist überkonfessionell christlich und in der Praxis evangelikal-protestantisch orientiert. International ist die Bewegung unter dem englischen Namen Young Men’s Christian Association (YMCA) bekannt und im CVJM-Weltbund mit Sitz in Genf zusammengeschlossen. Ihm gehören 120 Nationalverbände an. Der CVJM sind als eine Vereinigung junger Männer entstanden. Heute steht die Mitgliedschaft allen jungen Menschen offen. In Deutschland wird dies auch deutlich in der Umbenennung der einzelnen CVJM von „Christlicher Verein Junger Männer“ in „Christlicher Verein Junger Menschen“ in den 1970er Jahren.