Karneval in Düsseldorf Alien, Bambi, Wednesday – das sind die Kostümtrends 2023

Im Karnevals- und Party-Discount an der Himmelgeister Straße ist der Andrang auch drei Wochen vor Altweiber schon groß. Die Jecken lechzen nach der Zwangspause nach Karneval und Verkleidungen. In dem Geschäft geht es – natürlich begleitet von passender Musik – bunt und angenehm chaotisch zu. In den Regalen hängen, Umhänge, Anzüge, Sakkos und mehr in grellen Farben, viel glitzert und leuchtet.