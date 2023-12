Düsseldorfer Bürgerinitiative räumt auf Der Kirchplatz soll sauberer und grüner werden

Die Gruppe „Schöner Kirchplatz“ will mit ihren regelmäßigen Müllsammelaktionen gegensteuern. Sie haben schon einmal einen Teppich entsorgen müssen – und an diesem Donnerstag fand sich eine ganze Videokassetten-Sammlung im Gebüsch. In Absprache mit der Awista landet der Unrat in den großen Tonnen am Kirchplatz.