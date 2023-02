Karneval in den Stadtteilen Karneval für den schmalen Geldbeutel

Zwar sei seine Nacht nach eigener Aussage noch „ziemlich unruhig“ gewesen. Doch spätestens zum Einmarsch in den Bürgersaal St. Josef schien die Nervosität bei Tobias Glöck wie weggeblasen. Die erste Begrüßung der Ehrengäste, das erste dreifache Helau, die erste Ordensverleihung – das Zeremoniell der Sitzungseröffnung zum „Närrischen Nachmittag“ absolvierte der neue Karnevalspräsident der Rather Aape am Samstag souverän. Ganz unerfahren im Leiten und Eröffnen großer Veranstaltungen ist Glöck aber auch nicht. Als Geschäftsführer des Bürger-Schützenvereins ist er im Rather Winter- wie Sommerbrauchtum dabei gleichermaßen in Verantwortung. Trotzdem richtete der mit 26 Jahren jüngste unter den Oberjecken der Landeshauptstadt zu Beginn erst einmal entschuldigende Worte an den nicht ganz ausverkauften Saal. „Es könnte heute noch einiges in die Hose gehen. Ertragt es bitte mit mir gemeinsam.“ Doch lediglich Technik und Akustik ließen den jungen Präsidenten einige Male im Stich. Ansonsten glückte der Auftakt der Rather Karnevalisten in die heiße Phase der Session vollends.