Wegen Teuerung Weniger Kamelle an Karneval in diesem Jahr

Wer am Rosenmontagszug am Wegesrand steht, könnte in diesem Jahr etwas weniger Kamelle bekommen als noch vor einigen Jahren. Denn weil Süßigkeiten teurer geworden sind, haben einige Zugteilnehmer nicht so viel dabei wie früher. Es sei etwas weniger geworden, heißt es zum Beispiel von der Düsseldorfer Karnevalsgesellschaft Weissfräcke. Bei der Grossen Braunsfelder Karnevalsgesellschaft aus Köln hat die Fußgruppe beim Rosenmontagszug 10 Prozent weniger Kamelle bestellt, auf dem Umzugswagen liegt hingegen gleich viel Wurfmaterial wie 2020. Es geht nicht nur um Süßes, sondern auch um Stofftiere und Blumen.