Karneval in Düsseldorf Das Brauchtum fährt Bahn

„Ich wohne ja im Linksrheinischen. Da fahre ich ab und zu mit der Rheinbahn von der Luegallee die zwei, drei Haltestellen über den Rhein in die Innenstadt“, verriet Venetia Uasa. „Es ist aber etwas völlig anderes, in einer Straßenbahn zu fahren, in der man alle Mitfahrenden kennt.“