Karneval und soziales Engagement Was die Tüllmanns an Düsseldorf lieben

Während seine Frau schon seit fast 20 Jahren an der Spitze der Bürgerstiftung steht, ist Hans-Jürgen erst seit 2015 der Geschäftsführer des Comitee Düsseldorfer Carneval. Zwar war er vorher schon „karnevalistisch unterwegs“, auch in der Heimat Warstein wurde früher schon gefeiert. Aber so richtig kam die Verbundenheit zum Düsseldorfer Karneval erst, als Tochter Viktoria 1999 Kindertonnenbäuerin in Niederkassel war. Tüllmann habe nicht damit gerechnet, einmal die Position als Geschäftsführer des CC innezuhaben. Im Dezember sei Zeit, um etwas Luft zu holen, bevor die Session in die nächste Phase geht.