Karneval in Düsseldorf Quatschköpp ziehen Rosenmontag erstmals mit Fußgruppe mit

Inzwischen ist Melanie Meurer wohl die Düsseldorfer Tollität, die am längsten im Amt ist: Anfang November 2019 wurde sie von der Karnevalsgesellschaft Reisholzer Quatschköpp zum aktuellen Quatschkopp ernannt; fast dreieinhalb Jahre später ist sie es immer noch. In ihrem ersten Amtsjahr lief die Session noch normal, bis auf den Karnevalssonntag. Da verhinderte ein Sturm, dass die Düsseldorfer Veedelszüge ziehen konnten. Und Meurers extra für den Veedelszug durch Hassels und Reisholz gebaute Mottowagen musste in der Wagenbauhalle bleiben. An jenem Sonntagabend wurde deshalb schnell beschlossen: Melanie hängt ein Jahr dran. Doch dann kam die Pandemie und die beiden darauffolgenden Jahre fiel der Karneval ganz ins Wasser. Und so verlängerte Melanie Meurer Session um Session. Ihr Kalender ist ähnlich voll wie in ihrer ersten Session 2019/2020: „Ich nehme jede Einladung an.“ Und dann hat sie immer auch ihren Orden mit dem Lappenclown, das Erkennungsmerkmal der Quatschköpp, und dem E-Gitarre spielenden Düsseldorfer Löwen dabei, den sie verteilt und der eigentlich aus der vergangenen ausgefallenen Session ist. „Den haben wir ja vorher nicht verteilt.