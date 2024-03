Führungssuche beim Comitee Düsseldorfer Carneval Blau-weiss-Chef Lothar Hörning will CC-Präsident werden

Nach dem Rücktritt von Michael Laumen als Präsident des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) will Lothar Hörning die Führung der Düsseldorfer Karnevalisten übernehmen. Nachdem es intern bereits erste Interessenten gegeben hatte, wirft nun der Präsident der Prinzengarde Blau-Weiss seinen Hut in den Ring. An diesem Montagabend kommen die Präsidenten der mehr als 60 Düsseldorfer Karnevalsvereine zusammen, um über die künftige Führung des CC zu diskutieren.