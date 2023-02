Kostümsitzung der Prinzengarde Mit Modesünden perfekt gekleidet

„Ich habe meine Eltern gefragt, ob sie noch ein paar Klamotten im Schrank haben. Das Einzige, was wir gefunden haben, ist ein Stirnband a la Björn Borg“, sagt Claudia. Sie ist Jahrgang 1977 und hatte sich irgendwoher noch eine Bluse im neonfarbenen Blumenmuster, Hotpants und Fransenstiefel besorgt. Dazu eine Afro-Perücke, eine John-Lennon-Brille mit kreisrunden Gläsern und als Kette ein Peace-Zeichen um den Hals. Die Party konnte steigen. „Ich habe auch im Internet geschaut, was die Leute in den 70ern so angehabt haben. Es war schon verrückt damals, aber so massiv wie hier, ging es ja nicht ab“, so Claudia. „Mal für einen Abend ins Verrückte abrutschen, finde ich super.“