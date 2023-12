Düsseldorf Polizist wird bei Streit an Supermarktkasse schwer verletzt

Düsseldorf · Ein Streit an einer Supermarktkasse ist am Montagabend eskaliert. Ein Polizist wurde dabei so schwer verletzt, dass er vorerst dienstunfähig ist.

19.12.2023 , 14:41 Uhr

In einem Düsseldorfer Supermarkt ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Foto: dpa/Sven Hoppe

In einem Supermarkt in Düsseldorf-Flingern ist am Montagabend ein Streit ausgebrochen – ein Polizist wurde bei der Auseinandersetzung angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten zu dem Supermarkt an der Lichtstraße gerufen, weil sich zwei Männer in der Nähe der Kassen stritten. Nach einer verbalen Auseinandersetzung seien sie auch körperlich aufeinander losgegangen. Jugendlicher nach schweren Raubtaten festgenommen Ermittlungen in Düsseldorf Jugendlicher nach schweren Raubtaten festgenommen Als die Polizisten eintrafen, habe einer der Männer, 36 Jahre alt, weiterhin aggressiv reagiert. Die Situation drohte erneut zu eskalieren, heißt es von der Polizei, darum sei ein 31-jähriger Beamter dazwischen gegangen und habe sich zwischen die streitenden Männer gestellt. Der 36-Jährige habe den Polizisten daraufhin geschlagen und so schwer verletzt, dass er vorerst dienstunfähig ist. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

(veke)