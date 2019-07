St. Michael Dormagen : Pater Josef feiert Primiz in seiner „Herzensgemeinde“

Dormagen Ein Fest der Begegnung mitten in Dormagen nach der ersten Messe als Neupriester in St. Michael.

Ergreifend war die Primiz, erste Messe, von Pater Josef San Torcuato als Priester, die der 47-Jahre alte Düsseldorfer, der seit 21 Jahren als Mönch in Israel lebt, in seiner „Herzensgemeinde“ in St. Michael in Dormagen hielt. Umringt im Altarraum von seinen Mitbrüdern der Benediktinerabtei Dormitio vom Zion in Jerusalem und Tabgha am See Genezareth, und vielen weiteren Priestern und geistlichen Weggefährten, feierte Pater Josef mit vielen Dormagenern – und die Dormagener mit ihm. „Ich danke Euch allen, dass Ihr mich willkommen geheißen habt“, sagte er.