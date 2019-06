Covestro im Chempark Dormagen : Dreimillionste Tonne TDI aus Dormagen

Drei Millionen Tonnen TDI aus Dormagen: Der Covestro-Standortleiter für Dormagen, Rob Eek, gratulierte TDI-Betriebsleiter Andreas Rausch und der kompletten Betriebsmannschaft. Foto: Covestro

Dormagen Covestro feiert eine „Dormagener Erfolgsgeschichte“: Seit 55 Jahren Erfahrung in der TDI-Produktion, einer Weichschaumkomponente für Matratzen und Autositze. Die TDI-Anlage ging 2014 in Betrieb.

Es steckt in Matratzen und Autositzen, aber auch in Schulterpolstern oder BH-Cups: Das TDI aus dem Dormagener Chempark ist weit verbreitet – und ein echter Zungenbrecher. Hinter der Abkürzung steckt Toluylendiisocyanat, ein flüssiger Rohstoff, aus dem Polyurethan-Weichschäume hergestellt werden. TDI wird in Dormagen seit 55 Jahren produziert, so dass Covestro jetzt die Produktion der dreimillionste Tonne feiern konnte. Allein die Tagesproduktion des TDI-Betriebs im Chempark Dormagen reicht heute aus, um daraus 200.000 Matratzen herzustellen.

„Die Herstellung von TDI ist einer unserer Schwerpunkte hier am Standort Dormagen. Gleichzeitig ist die TDI-Anlage ein Meilenstein in Sachen Effizienz und Umweltverträglichkeit: Dank hochmoderner Anlagentechnik können wir hier den wichtigen Rohstoff für Weichschäume besonders ressourcenschonend und umweltverträglich herstellen“, lobt auch Rob Eek, Produktionsleiter in Dormagen, die TDI-Produktion.

Info Covestro macht 14,6 Milliarden Euro Umsatz Umsatz 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 Schwerpunkte Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Alltags-Produkte Standorte 30 weltweit Mitarbeiter Rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen) Ende 2018

Bereits 1964 begann die Dormagener Erfolgsgeschichte im westlichen Teil des Geländes. Die TDI-Produktion startete mit einer Menge von 24.000 Jahrestonnen und wuchs kontinuierlich bis auf 75.000 Tonnen Kapazität an. 2014 ging im Ostwerk die heutige World-Scale-Anlage mit 300.000 Tonnen in Betrieb und übernahm die Produktion. Sie fügt sich perfekt in den Stoffverbund des Standorts ein: Das Ausgangsprodukt Toluylendiamin (TDA) kommt aus dem Nachbarbetrieb, Rohstoffe wie Toluol, Wasserstoff und Salpetersäure ebenfalls aus Dormagen.

„Die neue Anlage ist eine von drei Covestro-Produktionsstätten für TDI weltweit“, erklärt Andreas Rausch, Leiter der TDI-Anlage in Dormagen. „Schwesteranlagen stehen im südchinesischen Caojing und in Baytown, USA. Der Dormagener Betrieb ist der jüngste und verfügt über die modernste Technik“, so Rausch weiter. Das technische Know-how der Mitarbeiter aus der Altanlage sorgte für Kontinuität in der Produktion. Im Vorgängerbetrieb ist 2004 unter anderem die GPP-Technologie (Gasphasen-Phosgenierung) entwickelt worden, die gegenüber der bis dato herkömmlichen Flüssig-Phosgenierung 80 Prozent weniger Lösungsmittel und bis zu 60 Prozent weniger Energie verbraucht.

Eine weitere Besonderheit: Der Versandbetrieb, der sich um die Lagerung, die Abfüllung und den Versand des TDI kümmert, ist an alter Stelle geblieben – im Westwerk. Per Rohrleitung gelangt das TDI in den Lagertank, wird abgefüllt und zu den Kunden transportiert, die daraus Weichschäume machen.