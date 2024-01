Kinder bringen den Segen nach Dormagen Wann die Sternsinger losziehen

Im Seelsorgebereich Dormagen- Süd findet am kommenden Freitag, 5. Januar, die Heilige Messe in St. Michael mit anschließender Aussendung der Sternsinger statt. Ebenfalls im Anschluss lädt die Gemeinde St. Michael zum Neujahrsempfang im Römerhaus. Am Dreikönigstag, 6. Januar sind die Sternsinger dann in Dormagen und in Zons unterwegs. In St. Katharina in Hackenbroich werden die Sternsinger am 6. Januar ausgesandt (Messe um 19.30 Uhr), sie sind am 6. und 7. im Kirchort unterwegs. In Horrem nehmen die Sternsinger schließlich am Sonntag, 7. Januar, in der Messe um 9.30 Uhr in der Gemeinde Zur Heiligen Familie teil. Am 14. Januar wird es schließlich einen gemeinsamen Rückkehr-Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael geben.