Schluss nach 96 Jahren : Der letzte Schultag am Sportpark

Lehrerin Sara Dietrich und Schulleiter Jan-Peter Krause kümmerten sich gemeinsam um das geordnete Ende der Realschule. Foto: Marc Latsch

Dormagen Nach 96 Jahren schloss am Freitag die Städtische Realschule für immer. Für Schulleiter Jan-Peter Krause war es ein doppelter Abschied. Bürgermeister Erik Lierenfeld ist selbst ein Ehemaliger.

Es ist Freitag, kurz vor 12 Uhr. Gerade ist an der Realschule am Sportpark die Entlassfeier der Zehntklässler zu Ende gegangen. Schulleiter Jan-Peter Krause und Lehrerin Sara Dietrich gehen über den Schulhof. Überall stehen Absolventen und ihre Eltern. Manche wollen sich verabschieden, manche bitten um ein Erinnerungsfoto. So weit ein ganz normaler letzter Schultag. Wäre es nicht auch der letzte einer gesamten Schule.

Denn am 28. Juni endet nicht nur ein Lebensabschnitt für die Zehntklässler. Es endet auch die 96-jährige Geschichte der Realschule und, ganz nebenbei, das Berufsleben von Schulleiter Krause. „Da mein letzter Arbeitstag mit dem Ende der Schule zusammenfällt, weiß ich gerade gar nicht, was überwiegt“, sagt er. Was ihm bleibe, sei der Dank an alle, die die Schule in ihrer letzten Phase unterstützt haben: die Bezirksregierung, die Stadt und vor allem die Realschule Hackenbroich. Letztere hatte eigens Lehrer abgestellt, um den geordneten Schulbetrieb am Sportpark zu gewährleisten.

Am Donnerstag, dem Tag vor der Schulschließung, verkündete bereits der seit 1992 bestehende Förderverein seine Auflösung. „Unsere Vorstandsarbeit war geprägt von dem Gedanken, das Beste für die jungen Menschen zu wollen und für alle die gleichen Chancen zu schaffen“, sagt die letzte Vorsitzende Kornelia Terborg. Viele Menschen hätten sie dabei bis zum Schluss unterstützt. „Wir blicken nun etwas wehmütig auf die bald nicht mehr bestehende Realschule zurück“, sagt sie.