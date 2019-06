Politik in Dormagen : Mehrheit stimmt für Änderungen beim Familienpass

Dormagen Die Richtlinien für den Familienpass in Dormagen werden geändert, sodass Musikschul-Vergünstigungen für gut verdienende Eltern von mehr als drei Kindern wegfallen.

Das überzeugte zwar die anderen bisherigen Kritiker wie die Grünen, nicht aber Karlheinz Meyer, der auf andere Zahlen kam und das Einsparpotenzial von 10.000 Euro für die Stadt in Frage stellte. „Grundsätzlich sollten Eltern von mehreren Kindern entlastet werden“, so Meyer. Er stimmte ebenso wie Hans-Joachim Woitzik (Zentrum) auch gegen die neue Satzung der Musikschule – die einzigen Gegenstimmen des 16-köpfigen Gremiums.

Mit den Leistungen des Familienpasses soll kinderreichen Familien, Alleinerziehenden sowie Menschen mit geringem Einkommen geholfen werden, an schulischen, kulturellen, sportlichen sowie an Bildungsangeboten teilzunehmen. Die Praxis der vergangenen Jahre hatte gezeigt, dass auch gut verdienende Mehrfach-Eltern die Leistungen des Familienpasses, vor allem in der Musikschule, in Anspruch nehmen.