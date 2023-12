Schadstoffmobil in Dormagen Kostenlose Entsorgung von Sonderabfällen

Dormagen Das Schadstoffmobil steht den Bürgern für die kostenlose und bequeme Entsorgung von Sonderabfällen zur Verfügung. Am Dienstag, 2. Januar 2024, steht es von 9.30 bis 12 Uhr in Dormagen-Mitte auf dem Parkplatz Unter den Hecken, von 13 bis 14.30 Uhr in Rheinfeld, auf dem Parkplatz an der Piwipper Straße 15-17, von 15 bis 16.30 Uhr in Zons auf dem Rheintorparkplatz am Herrenweg, am Dienstag, 16. Januar 2024, von 9.30 bis 10.45 Uhr in Stürzelberg auf dem Schulparkplatz an der Schulstraße, von 11.15 bis 12.30 Uhr in Delrath an der „Alten Schule“ an der Gabrielstraße, von 13.30 bis 14.45 Uhr in Nievenheim, Am Sportplatz, Am Schützenplatz, von 15.15 bis 16.30 Uhr auf dem Kirchplatz in Gohr, am Dienstag, 23. Januar 2024, von 9.30 bis 10.45 Uhr in Hackenbroich am Feuerwehrgerätehaus an der Dorfstraße, von 11.15 bis 12.30 Uhr in Delhoven auf dem Schützenplatz an der Josef-Steins-Straße, von 13.30 bis 14.45 Uhr in Straberg am Linden-Kirch-Plat, von 15.15 bis 16.30 Uhr in Horrem auf dem Schützenplatz Am Rübenweg, und am Dienstag, 30. Januar 2024, von 9.30 bis 12 Uhr in Dormagen-Mitte auf dem Parkplatz Unter den Hecken, von 13 bis 14.30 Uhr in Rheinfeld auf dem Parkplatz an der Piwipper Straße 15-17 und von 15 bis 16.30 Uhr steht es in Zons auf dem Rheintorparkplatz am Herrenweg.