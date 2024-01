Zahl der Pflegebedürftigen steigt Lange Wartelisten für Dormagener Altenheime

Die Zahl der Pflegebedürftigen in NRW wird laut Pflegemodellrechnung des Statistischen Landesamtes bis 2050 auf knapp 1,6 Millionen ansteigen und damit um rund 30 Prozent höher liegen als noch 2021 (damals: 1,2 Millionen). Auch in Dormagen ist der Bedarf an Pflegeplätzen ungebrochen hoch. Für viele Menschen gehört der Aufenthalt in einer Senioreneinrichtung meistens nicht zu ihrer Lebensplanung. Wenn sie dann doch einen Platz benötigen, ist es in der Regel dringlich.