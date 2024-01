Unternehmen in Dormagen Coatema präsentiert sich auf großer Technologieveranstaltung in den USA

Coatema ist schon viele Jahre in Dormagen angesiedelt. Der Firmenname setzt sich aus den Wörtern coating (englisch für beschichten), Textil und Maschinen zusammen. Seine Wurzeln liegen im Jahr 1972. Herbert Giessmann gründete damals ein Ingenieurbüro mit drei Mitarbeitern in Neuss und spezialisierte sich zunächst auf die Beschichtung von Textilien für den asiatischen Markt. Heute bietet Coatema neben kompletten Anlagen eine große Auswahl an Einzelanlagen für bestehende Linien an. Dazu gehören diverse Beschichtungssysteme, Trockner, Kalander, Revolverwickler, Schneidemaschinen und nanostrukturierende Rolle-zu-Rolle-Elemente. In Dormagen gibt es ein Technikum, das direkt an den Maschinenbau angeschlossen ist.