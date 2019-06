Kreisparteitag der SPD in Grevenbroich : 82 Prozent für Rinkert als SPD-Chef im Kreis

Rhein-Kreis Beim Kreisparteitag wurde der 31-jährige Daniel Rinkert in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Gastredner war Thomas Kutschaty, der sich jedoch nicht eindeutig zu seiner Bereitschaft, SPD-Bundesvorsitzender zu werden, äußerte.

Vor den Wahlgängen erlebten SPD-Mitglieder und Gäste eine abwechslungsreiche Versammlung mit inspirierenden Redebeiträgen. Insbesondere das Grußwort von Thomas Kutschaty, Ex-NRW-Justizminister und jetziger Fraktionsvorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, war gespannt erwartet worden. Würde er sein Interesse an dem nicht gerade begehrten, nach dem Rücktritt von Andrea Nahles verwaisten Vorsitz der Bundes-SPD erklären? Doch hielt sich Kutschaty bedeckt, wenngleich er sich mit massiver Kritik an den sechs Stellvertretern von Nahles übte und über den Bundesvorsitz urteilte: „Das ist kein Job, um den man sich unbedingt reißen muss. Aber es ist nicht gut zu sagen: Ich mache es auf keinen Fall. Das ist nicht motivierend. Und wenn alle sechs Stellvertreter sagen, ‚Ich mache es nicht‘, dann suchen wir in der SPD eher einen Insolvenzverwalter und nicht einen Vorsitzenden“, sagte er. Er sieht durchaus eine Zukunft für die SPD, „wenn wir uns nicht mit taktischen Fragen, sondern mit inhaltlichen beschäftigen.“ Dazu gehören für ihn eine sinnvolle Arbeitsmarktpolitik, ein gestärkter Sozialstaat, vernünftige Auskömmlichkeit im Alter und ein gerechtes Steuersystem.

Konkreter als Kutschaty wurde später der designierte SPD-Landratskandidat Andreas Behncke. Er sprach die Wohnungsnot im Rhein-Kreis Neuss an, bis 2030 fehlen etwa 5.000 Wohnungen. Verantwortungslos schiebe der amtierende Landrat das Problem auf die lange Bank. Das Thema Strukturwandel stellte Grevenbroichers Bürgermeister Klaus Krützen in seinem Beitrag in den Fokus. „Er kommt nicht in den nächsten 20 Jahren, sondern in den nächsten drei“, mahnte er. Es gehe darum, den Verlust hochwertiger Arbeitsplätze zu kompensieren, wenn der Ausstieg aus der Braunkohle in Fahrt komme. Seine Überzeugung: „An jedem RWE-Arbeitsplatz hängen zwei bis drei andere, deren Verlust uns Sorgen bereitet.“