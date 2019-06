Dormagener im Wettbewerb : BvA-Schüler siegen mit Drohnenprojekt

Dormagen Die zehn Jungen und Mädchen gewannen 1000 Euro im Wettbewerb des Energieunternehmens Innogy mit ihrer teilautonomen Lowcost-Thermographie-Drohne.

Bereits zum zwölften Mal in Folge reichten Grundschulen, weiterführende Schulen und Berufskollegs deutschlandweit ihre Ideen rund um das Thema Energie ein. In 98 technischen, experimentellen und digitalen Projekten, aber auch Musik- und Theaterstücken, bewiesen die Schüler ihre Neugier und Kreativität. Dieses Jahr konnte das Bettina-von-Arnim-Gymnasium mit seiner teilautonomen Lowcost-Thermographie-Drohne überzeugen und gewann damit den ersten Platz in der Kategorie der Oberstufen und Berufskollegs.

Die zehn Jungen und Mädchen zwischen 13 und 15 Jahren aus der „UFO-AG“ erhielten eine Siegesprämie von 1000 Euro, welche laut dem betreuendem Lehrer Marcel Esser vermutlich für weitere Projekte in dem Bereich eingesetzt wird. Ob das Geld aber in Zukunft tatsächlich so verwendet wird, steht noch nicht fest. Was dafür schon nach kurzer Zeit fest stand, war die Umsetzung einer Drohne. So erklärt Marcel Esser: „Die Schüler waren schon kurz nach der Zusage Ende letzten Jahres entschlossen, mit einer Drohne beim Wettbewerb anzutreten, welche nach Kombination mit dem Thema Energie schließlich zu einer Drohne mit Wärmebildkamera wurde“. Mit dieser können thermographische Aufnahmen gemacht werden, welche anschließend weitergesendet und ausgewertet werden. Hinzu kommt, dass die Drohne Hindernissen ausweichen kann und sowohl Menschen als auch Tiere erkennt.