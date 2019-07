Ausstellung in Dormagen : „Bilder, die Freude machen“ in der Stadtbibliothek

Dormagen Die Künstlerinnen Simone Frank und Raziye Bayram zeigen ab Freitag, 19. Juli, um 18 Uhr in der Stadtbibliothek „Bilder, die Freude machen“. Zur Vernissage der Ausstellung sind Interessierte herzlich eingeladen.

Simone Frank malt seit vier Jahren erfolgreich mit den „Quermalern“ im Netzwerk Alten Apotheke an der Kölner Straße 30 in Dormagen. Seit 2017 leitet sie ihre eigene Malgruppe im Haus Gabriel, einem Wohnhaus der St.-Augustinus-Behindertenhilfe für psychisch Kranke in Dormagen. „Bilder, die Freude machen“ ist ihre dritte Ausstellung. Raziye Bayram lernte 2013 die Ebru-Malerei kennen. Die Kunst des Malens auf dem Wasser weckte ihr Interesse, ihr widmet Bayram sich seither. Derzeit leitet sie einen Ebru-Kursus im Kultur-Verein Lotus und bietet beim Familienforum Edith Stein und bei den „Puzzle-Frauen für Toleranz und Dialog“ regelmäßig Workshops an.