Büchereien in Viersen : Jetzt sind Besuche in Bibliotheken wieder möglich

Die Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek am Rathausmarkt 1 in Viersen. Foto: Martin Röse

Viersen Wer die Stadtbibliothek oder eine Zweigstelle besucht, sollte sich dort weniger als eine halbe Stunde aufhalten. Jeder Kunde darf die Bücherei nur mit einem der bereitgestellten Körbe betreten. Was sonst noch zu beachten ist.

In der Bibliothek muss mindestens ein medizinischer Mundschutz (OP-Maske) getragen werden. Um die Besucherzahl zu begrenzen, darf ein Kunde nur mit einem der bereitgestellten Körbe hinein. Sind alle Körbe vergeben, müssen die Besucher warten. Dabei muss, wie beim gesamten Besuch der Bibliothek, ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Menschen eingehalten werden. Wer die Bibliothek betritt, gibt seine persönlichen Daten für die Rückverfolgbarkeit des Besuchs an. In der Zentrale geschieht das, indem ein Kunde seinen Leseausweis an das dafür vorgesehene Lesegerät hält. Entsprechend meldet er sich ab, wenn er die Bibliothek wieder verlässt. In den Zweigstellen müssen Besucher sich unmittelbar beim Personal melden. Die Mitarbeiter übernehmen die Registrierung. Das gilt auch für Besucher, die keinen Leseausweis haben.