Anmeldungsphase beginnt : Stadtradeln für Dormagen steht in den Startlöchern

Dormagen Ab sofort können die Dormagener sich für das beliebte Stadtradeln anmelden: Vom 28. Mai bis 17. Juni können wieder fleißig Kilometer gesammelt werden.

Bereits zum neunten Mal beteiligt sich die Stadt Dormagen an der bundesweiten Aktion. „Egal ob auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit – ohne Fahrrad geht es nicht. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie hat sich einmal mehr gezeigt, wie nützlich und vielfältig einsetzbar das Fahrrad ist“, sagt Peter Tümmers, Fahrradbeauftragter der Stadt Dormagen. „Das Fahrrad erfreut sich in der Pandemie besonders großer Beliebtheit. Daher bin ich sehr positiv gestimmt, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele Dormagenerinnen und Dormagener aufs Rad schwingen und beim Stadtradeln dabei sein werden.“