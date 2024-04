Für mehr Bildungsgerechtigkeit Zwei Schulen aus Dormagen dürfen an Startchancen-Programm teilnehmen

Ausgewählt werden Schulen in „herausfordernden Lagen“: Das sind Schulen mit einem hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund und Armutsgefährdung. „Auf diese Weise kommt die Förderung bei den Kindern und Jugendlichen an, die sie am dringendsten benötigen“, teilt das Schulministerium in einer Pressemitteilung mit. „Das Startchancen-Programm ist für die Schulen enorm wichtig, um dabei zu helfen, den Bildungserfolg von der sozialen Herkunft zu entkoppeln“, sagt Schulministerin Dorothee Feller.