Besucher mit Maske willkommen : Das sind die Öffnungszeiten von Bibliothek, Archiv und Museum in Dinslaken

Dinslaken Gute Nachricht für Bücherwürmer, Hobby-Historiker und Museumsfreunde: Stadtbibliothek, Stadtarchiv und das Museum Voswinckelshof haben wieder geöffnet.

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Corona-Situation können die Dinslakener Stadtbibliothek, das Museum und das Archiv mit Einschränkungen wieder besucht werden: Zur Auswahl und Ausleihe von Medien ist die Stadtbibliothek an der Friedrich-Ebert-Straße am Dienstag und Mittwoch von 10 bis 14 Uhr geöffnet, am Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 12 Uhr. Die Bücherstube Lohberg öffnet am Mittwoch von 15 bis 17 Uhr und am Freitag von 10 bis 12 Uhr. Besucherinnen und Besucher sind zum Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske verpflichtet. Auch die Regeln zu Abstand und Hygiene sind einzuhalten. Das Bibliothekspersonal ist verpflichtet, die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher zu dokumentieren. In der Regel geschieht dies über die Leseausweise. Während der coronabedingten Schließungszeit hat die Bibliothek über 3.000 Medien neu eingearbeitet, die nun auf Interessierte warten.