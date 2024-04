Benefiz-Festival in der Zechenwerkstatt Beats for Benefit – gemeinsam gegen Kinderarmut

Dass das Projekt seine Berechtigung hat, zeigen die aktuellen Ergebnisse der Begleitstudie. „In der Zeit, in der wir das Essen an der Grundschule am Dicken Stein in Hünxe kostenlos angeboten haben, meldeten knapp 80 Prozent der Eltern ihre Kinder an. Zuvor lag die Quote bei nur 48 Prozent“, berichtet Nicole Elsen-Mehring. Zudem sei die Stimmung unter den Kindern viel entspannter und gelassener gewesen. Die Kinder, die sonst hätten warten müssen, ob etwas übrig bleibt, hätten nun freudig mit am Tisch gesessen.