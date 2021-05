Fall in Dinslaken - 20-jähriger Verdächtiger ermittelt : Israel-Flagge nachts auf Lohberger Marktplatz verbrannt

Der Marktplatz an einem Mittwoch, der Markt wird gerade abgebaut. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Ein Video zeigt drei junge Männer, die die Flagge vom Rathaus stehlen. Anschließend wurde das Tuch auf dem Johannesplatz in Brand gesteckt. Die Polizei fand davon noch Rückstände auf dem Pflaster.

Die Israel-Flagge, die vermutlich in der Nacht zu Donnerstag vom Fahnenmast am Dinslakener Rathaus gestohlen worden ist, ist nach den Erkenntnissen des Staatsschutzes nachts auf dem Johannesplatz in Lohberg verbrannt worden. Ein Video davon kursiert in einem sozialen Netzwerk. Einen mutmaßlichen Täter hat die Polizei ermittelt: Es handelt sich um einen 20-Jährigen aus Dinslaken.

Von dem Video, durch den der Verdächtige gefasst wurde, erlangten die Beamten am Freitagabend Kenntnis. „Man sieht drei junge Männer, die die Fahne in der Hand haben. Da stehen sie noch vor dem Rathaus“, beschreibt Sprecher Jonas Tepe die Szene. Dann kommt ein Schnitt. „Die nächste Aufnahme ist: Die Fahne liegt brennend auf dem Boden.“

Alle Aufnahmen sind nachts entstanden. Wann genau, ist noch unklar, aber das Zeitfenster ist nicht allzu groß. Gestohlen wurde die Flagge wie berichtet vermutlich in der Nacht zu Donnerstag, und am Freitag war das Video in der Welt – womöglich hat sich alles in der selben Nacht abgespielt.

Dass die Verbrennung der Flagge wirklich in Lohberg stattgefunden hat, wurde laut Polizei später durch einen physischen Beweis bestätigt: „Man hat da Rückstände von der Flagge gefunden“, so Tepe.

Der Verdächtige 20-Jährige aus Dinslaken habe einen „Migrationshintergrund“. Weitere Details zur Person und zu den Ermittlungen gibt der Staatsschutz mit Hinweis auf die laufenden Untersuchungen nicht heraus. Auch nicht dazu, wie die Ermittler an den kurzen Film oder die Information über die Identität des Verdächtigen kamen. Ebenso wenig dazu, ob der Heranwachsende sich zu einem möglichen Motiv oder überhaupt zu den Vorwürfen geäußert hat. „Man steckt da ja noch am Anfang der Ermittlungen“, erklärt Jonas Tepe.

Derzeit hoffe man, dass die öffentliche Aufmerksamkeit dazu führt, dass auch die beiden bislang unbekannten Männer ausfindig gemacht werden, die auf den Aufnahmen zu sehen sind. „Wir suchen Zeugen und hoffen, dass sich Menschen an die Polizei wenden, die die anderen beiden Männer auf dem Video sehen“ – oder, die aus anderen Gründen Hinweise geben könnten. Ermittelt wird wegen des „Verdachts der Verletzung von Flaggen ausländischer Staaten“.

Die israelische Fahne hängt normalerweise ebenso wie die französische Fahne vor dem Dinslakener Rathaus; Dinslaken unterhält Städtepartnerschaften mit Arad und Agen in den beiden Ländern. Am Donnerstag fehlte die Flagge plötzlich. Wegen des eskalierenden Konfliktes zwischen Israel und der palästinensischen Seite im Nahen Osten hatte es in verschiedenen deutschen Städten israel-feindliche und antisemitische Ausschreitungen gegeben.