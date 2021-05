Polizei sucht Zeugen : Jugendliche stehlen und verbrennen Israel-Flagge in Dinslaken

Am Donnerstag wehte sie noch vor dem Dinslakener Rathaus: Am Freitag meldete die Stadt die Israel-Flagge (3. von rechts) als gestohlen. Foto: din/Stadt Dinslaken

Dinslaken Die Israel-Flagge, die am vergangenen Freitag vor dem Rathaus in Dinslaken gestohlen wurde, wurde offenbar verbrannt. Drei junge Männer sollen die Flagge angezündet haben. Zwei der Tatverdächtigen sind noch flüchtig.

Drei junge Männer sollen in der vergangenen Woche am Dinslakener Rathaus eine Israel-Flagge gestohlen und später angezündet haben. Ein 20-Jähriger aus Dinslaken wurde als Tatverdächtiger bereits ermittelt. Die Identität der beiden anderen ist noch unbekannt, wie ein Sprecher der Polizei Duisburg am Dienstag sagte. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Verletzung von Flaggen ausländischer Staaten. Zur Nationalität des Tatverdächtigen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Wann genau die Flagge gestohlen und verbrannt wurde, ist noch unklar. Die Dinslakener Stadtverwaltung hatte den Diebstahl am Freitagmorgen der Polizei gemeldet. Am Freitagabend wurden dem Staatsschutz der Kripo Duisburg in Dunkelheit aufgenommene Videoaufnahmen zu dem Fall bekannt. Sie waren in einem sozialen Netzwerk verbreitet worden. Aus den Aufnahmen soll hervorgehen, dass die drei mutmaßlichen Täter die Flagge auf einem Marktplatz in einem anderen Stadtgebiet verbrannt haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die weitere Angaben machen können.