Verknüpfung von Schiene, Wasser und Straße : Delta-Port Niederrheinhäfen nehmen an Forschungsprojekt teil

Niederrhein Ziel des mit 25 Millionen Euro geförderten Programms namens „Magpie“ ist es, den Transportsektor sauberer und nachhaltiger zu gestalten. Die Akteure von „Delta-Port“ nehmen dabei das Hinterland in den Fokus.

Darüber hinaus wird getestet, wie Unternehmen am besten dazu angeregt werden können, ihre Logistik nachhaltiger zu gestalten. Letztendlich ist eines der Projekte die Erstellung eines Masterplans dazu, wie der Transport in, zu und von den Häfen im Jahr 2050 CO 2 -frei sein kann – und was dazu in den 2030er und 2040er Jahren getan werden muss.