Flüchtlingspolitik in Dinslaken Bezahlkarte – für die Linke „purer Populismus“

Die Ratsfraktion Die Linke lehnt die Einführung einer „Bezahlkarte“ für Geflüchtete in Dinslaken entschieden ab: Das macht sie in einer Pressemitteilung deutlich. Zuvor hatten bereits Flüchtlingsrat und Amnesty Dinslaken an Stadt und Rat appelliert, von einer Einführung der Bezahlkarte abzusehen.