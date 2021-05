Kunst in Meerbusch : Fünf Künstler stellen in der St. Mauritius Therapieklinik aus

Osterath Die 65. Ausstellung des Projekts „Kunst im Krankenhaus“ soll den Patienten Ablenkung vom Klinikalltag bringen und zum Austausch anregen.

Christina Haupts farblebendige Bilder, die auf Reisen erlebte Momente und Stimmungen einfangen. Sie werden mit Acryl oder Pastellkreide auf die Leinwand gebracht und sollen erzählen, verzaubern, bewegen.Christina Haupts lebt ebenso wie die geborene Portugiesin Lena Dörholt in Odenthal, Rheinisch-Bergischer-Kreis. Beim Studium im Bereich Malerei und künstlerische Grafik sowie in Workshops hat sie viele Techniken und Kunststile ausprobiert und diese kontinuierlich weiterentwickelt. In die Motive fließen Eindrücke ein, die sie während der Aufenthalte in Brasilien und China gesammelt hat.