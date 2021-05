Bildung in Dormagen : Grüne fordern Arbeitskreis zur Leseförderung

Bildung in Dormagen

Dormagen Mit einem Arbeitskreis soll die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen nachhaltig gestärkt werden. Unter der Leitung der Stadtbibliothek soll das Projekt koordiniert werden.

Die Fraktion der Grünen in Dormagen möchte die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen fördern und schlägt der Stadt vor, einen Arbeitskreis zur Leseförderung zu gründen. In der Sitzung des Kulturausschusses am Dienstag soll der Vorschlag beschlossen werden. Unter dem Namen „Lesenetz Dormagen“ soll das Projekt unter der Leitung der Stadtbibliothek gemeinsam mit Vertretern der Verwaltung aus dem Kulturbüro und Jugendamt, Vertretern der Politik sowie aus anderen Bereichen wie Schule, Kita und Ehrenamt auf den Weg gebracht werden. „Lesekompetenz ist eine Schlüsselqualifikation“, betonen Tim Wallraff, Fraktionsvorsitzender, und Nana Wallraff, kulturpolitische Sprecherin der Grünen. „Sie ist Grundlage für eine erfolgreiche Schul- und Berufslaufbahn.“