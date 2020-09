Umweltorganisation in Dormagen : Rhein Clean Up für Preis nominiert

Dormagen Ausnahmsweise hat Karin Schwanfelder den Blick nicht auf Müll und Unrat gerichtet, den es am Rhein einzusammeln gilt. Der Kopf der Umwelt-Initiative „Rhein Clean up“ freut sich über die Nominerung für den Gruppenpreis des „Smart Hero Award“.

Die Auszeichnung wird in drei Kategorien vergeben: Soziales Handeln, Demokratisch Gestalten und Ökologisch wirtschaften. Ganz nach dem Motto #MehrGemeinsam vergibt die Stiftung in diesem Jahr erstmalig einen Smart Hero Award an die besten, kreativsten und engagiertesten Facebookgruppen. Das sind die Nominierten: „Abenteuer Familie - Leben mit Kindern“, „Free your Stuff Mannheim“, „GründerMütter“, „In Quarantäne? Nachbar hilft! #Coronahilfe #mehrgemeinsam“, „Menstruationstasse“, „NetzwerkStatt“, „Krebs-Virtuelle Selbsthilfegruppe“, „Rhein Clean Up Dormagen Zons“, „Transgender Germany - TGG“ und „Vanlove Girls“.