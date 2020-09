Jubiläum in Dormagen : Beim Tanz den Traummann gefunden

Rheinfeld Marianne und Klaus Mangelsdorf feiern am 10. September ihre Eiserne Hochzeit. Das Paar aus Rheinfeld kann auf eine lange und glückliche Ehe zurückblicken.

Vor 65 Jahren gab sich das Paar in Köln-Thenhoven im kleinen Familienkreis das Ja-Wort. Marianne, die 1935 in Schlesien geboren worden und im Jahr 1946 mit ihren Eltern nach Köln gekommen war, lernte ihren Mann 1954 beim Tanzen kennen. Der ein Jahr ältere Klaus Mangelsdorf aus Burg bei Magdeburg, der aus Abenteuerlust mit einem Kumpel aus der damaligen Ostzone in den Westen gekommen war, arbeitete zu der Zeit als Kraftfahrer bei einer Spedition gleich gegenüber von dem Bauernhof, in dem seine Zukünftige als Dienstmädchen angestellt war. „Er hat mich nach dem Tanzen nach Hause gebracht, und von da an waren wir zusammen“, erzählt sie.