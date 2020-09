Einkaufen in Remscheid : „Bergshoppen“ soll Online-Plattform für den Handel sein

Hutmacherin Susanne Bollmann nimmt mit ihrem Geschäft an der Aktion "Bergshoppen" teil. ISG-Geschäftsführer Ralf Weber stellte die dazugehörige Homepage vor. Foto: Röser, Henning

Remscheid Unter dem Motto „Bergshoppen“ wird gerade eine Social-Media-Kampagne aufgebaut, die heimischen Geschäften helfen soll, sich den Kunden attraktiv in den Sozialen Netzwerken zu präsentieren. Finanziert wird das Projekt von der ISG Alleestraße.

Normalerweise kümmert sich die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Alleestraße um die Belange der gleichnamigen Einkaufsmeile und ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Nun aber hat die ISG ein Projekt angeschoben, das den Einzelhandel in ganz Remscheid in den Blick nimmt.

Unter dem Motto „Bergshoppen“ wird gerade eine Social-Media-Kampagne aufgebaut, die heimischen Geschäften helfen soll, sich den Kunden attraktiv in den Sozialen Netzwerken zu präsentieren.

Finanziert wird das Projekt aus Geldern, die eigentlich für ein Kinderfest gedacht waren, das im Zusammenhang mit einem verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt stattfinden sollte – und nicht stattfinden kann. Die dazugehörige Homepage sei gedacht als „Scharnier“ zu den Aktivitäten der Händler in den Sozialen Netzwerken, sagte Oliver Haarmann (OH Kommunikation) bei der Präsentation.

Zunächst geht es darum, diese Seite mit Inhalt zu füttern. Händler in der ganzen Stadt wurden kontaktiert und gefragt, ob sie Lust haben, mitzumachen. 34 haben bislang Interesse bekundet. Der F(l)air-Weltladen aus Lüttringhausen war einer der ersten, der sich meldete. Über einen standardisierten Fragebogen können die Teilnehmer Angaben zu ihrem Geschäft machen.

In Form gebracht und betreut wird das von der Agentur UX4Culture mit Sitz an der Halskestraße. Sie nimmt auch in den kommenden Wochen regelmäßig Kontakt auf zu den Teilnehmern, berichtet Theresa Schnurbus. „Wir fragen nach, was sich getan hat, was es für besondere Aktionen gab oder gibt.“ Dann wird überlegt, wie sich das auf der Seite darstellen lässt.

Denkbar etwa, dass man mit dem Inhaber ein Interview aufnimmt oder dieser ein kleines Video dreht, das auf der Seite zu sehen ist. Die Netzadresse dient dabei als „Landing Page“, wo der Besucher alle Händler, Gastronomen oder Fitness-Studiobetreiber findet, die mitmachen. Von dort aus soll der Nutzer über einen Klick deren individuelle Facebook- oder Instagram-Profile erreichen.

Vier Monate wird das Projekt laufen, dann will man eine erste Bilanz ziehen und überlegen, wie es weitergeht, sagt Oliver Haarmann. Ralf Wieber, Geschäftsführer der ISG, verhehlt nicht, dass die Startvoraussetzungen sehr unterschiedlich sind. Susanne Bollmann etwa ist mit ihrem Hutladen an der Hindenburgstraße bereits erfahren darin, wie man die Sozialen Medien nutzt. Andere Teilnehmer bräuchten erst einmal etwas Starthilfe.