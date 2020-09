Fairer Handel in Dormagen : Fair-Trade-Aktionstag für mehr Nachhaltigkeit

Dormagen Zum zweiten Mal bietet das Umweltteam der Stadt Dormagen einen Fair-Trade-Aktionstag auf dem Rathausplatz an: am 19. September von 11 bis 16 Uhr.

Der Aktionstag findet innerhalb der bundesweiten „Fairen Woche“ statt. In Dormagen beteiligen sich zahlreiche Institutionen und Gruppen am Aktionstag: Die Fairtrade-Schülerfirma des Norbert-Gymnasiums gibt ihren fair gehandelten „Knechtsteden Kaffee“ in den städtischen Mehrwegbechern aus. Die Biologische Station des Rhein-Kreises Neuss verkauft Streuobst-Äpfel und Säfte aus eigener Herstellung. Die Verbraucherberatungsstelle gibt Informationen zu Nachhaltigkeit und Fairem Handel. Die Initiative „Essensretter“ stellt sich vor und der Agenda-21-Weltladen bietet Waren aus seinem Sortiment an.