Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss : Arbeitslosenquote steigt leicht an

Rhein-Kreis Der Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis stabilisiert sich im Vergleich zu den Vormonaten – doch gut ist die Situation längst noch nicht, denn die Corona-Pandemie zeigt weiter ihre Spuren.

In der Geschäftsstelle Neuss – hierzu zählen neben der Stadt Neuss auch Korschenbroich, Kaarst und Meerbusch – betrug die Arbeitslosenquote im August wie im Vormonat 6,9 Prozent (August 2019: 5,6 Prozent). In der Geschäftsstelle Dormagen stieg die Arbeitslosenquote im August 2020 im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent (August 2019: 4,3 Prozent). In der Geschäftsstelle sank sie im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent (August 2019: 4,7 Prozent). Zur Geschäftsstelle Dormagen zählt nur die Stadt Dormagen, die Geschäftsstelle Grevenbroich umfasst Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen. Registriert wurden 7097 Arbeitslose in Neuss, 2202 in Grevenbroich, 2147 in Dormagen, 1565 in Meerbusch, 1194 in Kaarst, 745 in Korschenbroich, 570 in Jüchen und 286 in Rommerskirchen.