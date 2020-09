Nächtliche Fotomotive im Rhein-Kreis : Der Dunkelheit mit der Kamera trotzen

Neuss bei Nacht: Nicht nur die Frachtkräne am Hafenbecken 1 bringen Farbe rein. Foto: Hammer, Linda (lh)

Rhein-Kreis Unterwegs mit der Kamera: Im Rhein-Kreis gibt es gewiss viele Motive, die sich lohnen, einzufangen. Aber wir stellen im Folgenden vor allem jene vor, die nachts erst so richtig wirken.

Hafenbrücke mit Quirinusmünster Sie ist eine Attraktion am Neusser Hafen: die rund 100 Meter lange weiße Brücke mit geschwungenem Bogen, die zum Werk „Pierburg“ über das Hafenbecken 1 führt. Die Konstruktion, die sich nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt befindet, ist für die Öffentlichkeit zugänglich und schon jetzt ein beliebtes Fotomotiv, auch wenn es manchen Überwindung losten mag, in der Dunkelheit dort zu fotografieren. Aber dort lassen sich mindesten zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und zwar insbesondere dann, wenn es über der Quirinusstadt zu dämmern beginnt, denn dann ist von der Brücke auch die Innenstadt zu sehen, in der deutlich der angestrahlte Quirinus Münster zu erkennen ist. Das Gotteshaus sticht insbesondere durch die beleuchtete Kuppel sofort ins Auge und kann von der Hafenbrücke aus sehr schön in Szene gesetzt werden. Längere Belichtungszeiten sind dafür empfehlenswert. Auch in tiefer Dunkelheit lohnt sich ein Besuch auf der beleuchteten Brücke. Was Fotografen nicht vergessen sollten, ist ein Stativ, da es je nach Wetterlage auf der Brücke recht windig werden kann und Fotos ohne Stativ häufig verwackeln.

Adresse: Rheintorstraße, Höhe Hausnummer 39, Neuss

Alte Frachtkräne Sie stammen aus den 1950er Jahren, sind längst nicht mehr in Betrieb – spiegeln dafür aber Industriegeschichte der deutschen Nachkriegszeit wider: die alten Frachtkräne am Neusser Hafen unweit der Pegeluhr . Direkt an der Batteriestraße gelegen, stehen gleich vier von ihnen am Hafenbecken 1 auf Schienen. Mindestens zwei von ihnen lassen sich auch nachts gut in Szene setzen – und zwar aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Frachtkräne sind in wechselnden Farben illuminiert. Wer Fotos machen will, sollte unbedingt ein Stativ mitnehmen, um verwackelte Fotos zu vermeiden. Interessant sind dort Panorama-Aufnahmen über das gesamte Hafenbecken samt Frachtkränen, aber auch Einzel- oder Nahaufnahmen der angerosteten Kräne sind durchaus sehenswert. Da das Areal relativ groß ist, können Fotografen sich an verschiedenen Stellen positionieren. Bei gutem Wetter gelingen auch Langzeitaufnahmen.

Adresse: Am Zollhafen, Neuss

BoA-Blöcke von Neurath Ein Motiv, das bei Dämmerung oder Dunkelheit fast immer geht, sind die BoA-Blöcke des Neurather RWE-Kraftwerks. Schon bei kurzen Belichtungszeiten können atemberaubende Aufnahmen entstehen. Was Fotografen beachten sollten, ist ein guter Standpunkt. Empfehlenswert ist dafür die Kreisstraße 26 bei Neurath. Von dort aus sind die Kraftwerksblöcke komplett zu sehen. Das Licht, mit denen sie angestrahlt werden, ist so stark, dass wenige Sekunden ausreichen. Die Meiler können auf den Fotos majestätisch wirken. Genauso gut aber auch bedrohlich, gar dramatisch. Denn wenn es stürmisch ist, verwirbelt der Dampf über den Kühltürmen. Dieser Effekt wird bei Langzeitbelichtungen von Spiegelreflexkameras aufgefangen und verstärkt sich, wenn das Foto während der Dämmerung aufgenommen wird. Im Nachhinein kann es sich lohnen, etwas Zeit in die Bildbearbeitung zu investieren.

Adresse: K26, Rommerskirchen

Der Turmkater Ein besonderes Fotomotiv ist der sogenannte Turmkater, der seit 2001 als Dauerleihgabe im Kreisverkehr an der Sparkasse steht. Dabei handelt es sich um ein extrem farbenfrohes Kunstwerk von Ottmar Alt, das eine Katze zeigt. Sie besteht allerdings aus unterschiedlichen Komponenten in verschiedenen Farben und ist nicht ganz proportional. Bei Fotografen ist der Charme des Kunstwerks angesagt. Und zwar gerade nachts, wenn es wirklich stockdüster ist. Denn Autos, die mit eingeschalteten Scheinwerfern durch den Kreisverkehr fahren, ziehen um den Turmkater weiße und rote Linien, die bei Langzeitbelichtungen später auf dem Foto zu sehen sind und das Kunstwerk umkreisen. Durch umliegende Straßenlaternen fällt ein wenig Licht auf den Turmkater, am besten aufzunehmen vor der Sparkasse. Wer Fotos mit Lichtern der vorbeifahrenden Autos machen will, sollte unbedingt ein Stativ einpacken.

Adresse: Karl-Oberbach-Straße 40, Grevenbroich

Die dicke Emma Auf was die kräftige Dame in der Innenstadt wartet, ist nicht ganz klar. Aber ihr gut gefüllter Einkaufsbeutel lässt vermuten, dass sie schon eine Weile in der Grevenbroicher Innenstadt unterwegs ist. Sie packt sich an die Hüfte und verbiegt sich ein wenig, macht einen erschöpften Eindruck. Aber sie ist auch fotogen, die „dicke Emma“, wie die Grevenbroicher die Kult-Skulptur mehr oder weniger liebevoll nennen. Bei Fotografen ist sie jedenfalls stark gefragt – gerade nachts. Denn auf die Figur fällt durch viele umliegende Straßenlaternen viel Licht. Deutlich interessanter werden die Fotos noch, wenn die Dunkelheit noch nicht vollständig eingezogen ist und noch vereinzelt Wolken am Himmel über der Schlossstadt zu erkennen sind. Mit guten Kameras kann man dort auch ohne Stativ arbeiten.

Adresse: Breite Straße, Höhe Hausnummer 5-7, Grevenbroich

Altstadt von Zons Nostalgie-Fans unter den Fotografen sind in der Zonser Altstadt genau richtig. Der mittelalterliche Ort ist ein Gesamtkunstwerk, das heute neben einem kleinen Rheinturm, einer Mühle und der Kirche St. Martinus diverse interessante Motive bietet. Viele alte Fassaden eignen sich nachts perfekt für interessante Fotos, fast alle Motive werden von Straßenlaternen angestrahlt. Im Sommer können auch Blumen-Dekorationen Fotos interessant machen. Denn die Altstadt wird von den Zonsern sehr gepflegt. Höhepunkt dürfte für viele Fotografen jedoch die Mühle sein, deren Flügel sich nachts gut in Szene setzen lassen. Bei solchen Aufnahmen sollten Interessierte jedoch nicht die Dämmerung verpassen, denn schon dann können sehr gute Aufnahmen gelingen. Grundsätzlich sind längere Belichtungszeiten empfehlenswert, für die ein Stativ hilfreich ist.

Adresse: Schloßstraße, Dormagen

Chempark Ein riesiges Areal, das aus dutzenden Produktionshallen, Schornsteinen und Rohrleitungen besteht. Schon von Weitem ist der Chempark, der bei Dunkelheit hell erleuchtet ist, zu sehen. Das Betreten des Werksgeländes ist nicht möglich, doch auch von Hackenbroich aus oder umliegenden Straßen können gute Fotos gelingen. Besonders beliebt ist das Bayer-Kreuz, das nachts beleuchtet wird. Und interessant wirkt dieses Motiv auch in der Dämmerung, für Fotos reichen dann auch kürzere Belichtungszeiten. Eine Herausforderung ist es lediglich, den richtigen Standpunkt zu finden. Dafür bieten sich neben der Europastraße (K18) auch der „Hoyer“-Parkplatz an der Alte Heerstraße an.

Adresse: Europastraße, Dormagen

Haus Katz Einst völlig verwahrlost und zugewachsen, heute das schmucke Vorzeige-Objekt der Gemeinde Jüchen: das Haus Katz. Seitdem es aus seinem Dornröschenschlaf in den 1980er Jahren erwacht ist, erstrahlt es im neuen, gelben Glanz an der Alleestraße. Viele Liebespaare heiraten dort – und auch Fotografen können ins Schwärmen geraten. Denn die Frontseiten des Gebäudes sind nachts illuminiert und können vom gegenüberliegenden Parkplatz aus wunderbar fotografiert werden. Besonders gut sieht das aus, wenn die Dunkelheit noch nicht vollständig eingekehrt ist und noch vereinzelt Wolken am Himmel über Jüchen zu sehen sind. Dann sollten Fotografen ein Stativ nutzen, da Bilder sonst verwackeln können. Auch ein Gang durchs meist geöffnete Tor in den Innenhof lohnt sich, die Illuminierung setzt sich dort fort.

Adresse: Alleestraße 1, Jüchen

Rathaus Kaarst Es ist ein riesiger Bau aus Stahl und Glas, mit dem Fotografen besonders gut in der Dämmerung „spielen“ können: das Kaarster Rathaus. Vor dem Verwaltungsgebäude sprudeln Wasserfontänen, die dann mit dem Rathaus ein perfektes Zusammenspiel ergeben, wenn es draußen noch nicht ganz dunkel ist und gleichzeitig in den Räumen der Verwaltung noch Licht brennt. Denn nchst ist das Gebäude komplette dunkel – zu dunkel. Fotografen sollten unbedingt pünktlich sein, um diesen Moment zu erwischen, denn das Rathaus ist in tiefer Dunkelheit nicht von außen beleuchtet. Dennoch fällt es ins Auge und ist für Fotografen empfehlenswert. Wichtig ist allerdings ein Stativ für den Fotografen – auch wenn es noch nicht vollständig dunkel ist. Denn sonst lassen sich Wasserfontänen im Vordergrund und das Rathaus im Hintergrund nicht gleich scharf auf ein Bild bringen. Es ist also ein wenig Fingerspitzengefühl gefragt.

Adresse: Am Neumarkt 2, Kaarst

(cka/hbm)