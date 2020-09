Straftat in Dormagen : Diebe stehlen Auto ohne Schlüssel

Straftat in Dormagen

Horrem Vom Gelände einer Werkstatt an der Heesenstraße entwendeten Unbekannte am Dienstag zwischen 7.30 und 10.30 Uhr einen älteren Renault Laguna.

Bei Fahrzeugen mit dem „Keyless Go System“ erfolgen Öffnen und Starten des Autos kontaktlos über Funkwellen. Die Täter greifen das Funksignal auf, gelangen so in den Wagen und können ihn starten, ohne den Schlüssel entwenden zu müssen.