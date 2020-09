Bundesverdienstkreuz für Dormagener Erik Heinen : Ehrenamtler mit Blick für Hilfsbedürftige

Dormagen Bundesverdienstkreuz für Erik Heinen aus Dormagen: Der Löschzugführer Dormagen-Mitte und Chef der Reservistenkameradschaft und des Sozialverbandes VdK setzt sich für andere Menschen ein.

Ein vielfältig engagierter Ehrenamtler erhielt nun das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland: Der Dormagener Erik Heinen ist in vielen Vereinen aktiv, kümmert sich um Kranke, Schwache und Menschen in Not. Und stets steht für ihn das Wohl der Mitmenschen im Vordergrund, nicht er selbst, obwohl er Leitungsverantwortung trägt, ob als Löschzugführer Dormagen-Mitte bei der Feuerwehr, als Vorsitzender beim Sozialverband VdK, bei Hochwasserschutzübungen, bei Spendensammlungen für den „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ und als Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Dormagen. Nun überreichte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke dem 56-Jährigen die Auszeichnung im Gerätehaus der Feuerwehr in Rheinfeld. An der Feierstunde nahm auch Bürgermeister Erik Lierenfeld teil, der die Bedeutung des Ehrenamtes für die Gesellschaft hervorhob und den großen Einsatz des Dormageners würdigte, den seine Familie unterstütze.