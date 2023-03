Rheinische Lösung Im Rheinland tragen die Menschen „dat Häzz op d’r Zong“

Kölsch ist die wohl einzige Sprache, die mit Trinkgenuss verbunden wird. Und so flüssig wie das gleichnamige Bier geht auch der Wortschwall über die Zunge. Das verbindet und macht regionale Identität auch dort spürbar, wo statt Kölsch lieber Alt gezapft, und das Plattdeutsche nicht ganz so sanft gesäuselt wird: in Düsseldorf.